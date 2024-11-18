中評社北京11月18日電／網評：文創產品“出圈”非偶然

來源：經濟日報 作者：屈曉東



“被老祖宗的審美震撼到”“直擊心靈的東方美學”……最近，一款文創產品鳳冠冰箱貼爆火出圈。這款冰箱貼以國家博物館館藏文物“明孝端皇後九龍九鳳冠”為原型，短短3個半月售出14．5萬個，成為近20年來國博文創“銷冠”。



根植於中華傳統文化土壤、融合現代創意與科技的小文創，正以其獨特魅力撬動著文旅大經濟。“木質鳳冠冰箱貼”首批3000件產品在一天半內售空，“AR金屬鳳冠冰箱貼”開售當天2小時內售出2300件。圍繞“鳳冠”這一IP，國博陸續又開發了筆記本、徽章、雪糕等10餘款系列產品，均受到消費者的喜愛。那麼，引發網友連連贊嘆的鳳冠冰箱貼為何能够受到消費者青睞？



精美的設計是其備受追捧的一個關鍵因素。設計師巧妙地將傳統文化融入現代生活，讓日常用品兼顧古典美學。珍貴文物也得以通過更生動、更接地氣的方式走進大衆視野，讓傳統文化觸手可及。透過各類文創產品，消費者還可以更深入地了解傳統文化、感受文化底蘊，增強文化認同感和歸屬感。



從考古盲盒、“胖寶劍”到“綠馬”表情包，這些案例向我們證明了，作為新的文化創意載體，文創產品已經成為文化自信的生動體現。



另一個關鍵因素是，隨著生活水平的提高，除了物質消費需求外，人們越來越注重消費過程中的審美體驗和精神享受。不少文創產品“出圈”正是契合了消費者的全新消費需求。2023年中國文創產品市場規模已達163．8億美元，增速為13．09％。文創產業的蓬勃發展，不斷激發著消費潛力，推動消費逐步升級。



文創產品的持續熱銷，反過來也拉近了文物與大衆之間的距離，吸引了越來越多人走進博物館，一睹文物風采。數據顯示，僅10月8日至28日期間，國博參觀人數就達34．9萬人次，比去年同期增長10％，呈現“淡季不淡”的景象。不僅如此，國博工作人員透露，生產鳳冠文創產品的代工廠員工人數增加了約50％。文創市場火熱，在促進消費的同時，也帶動了就業。

