“2024出版品牌影響力大會”在南寧舉辦

“2024出版品牌影響力大會”在廣西南寧舉辦。（圖源：光明網） 中評社北京11月18日電／據光明網報導，11月16日下午，2024中國—東盟圖書文化周啟幕首日，以“品牌賦能出版——創新·創意·創造”為主題，由中國—東盟圖書文化周組委會、廣西出版傳媒集團、百道網聯合舉辦的“2024出版品牌影響力大會”在廣西南寧開幕。會上發布《2023／2024出版品牌影響力報告》，公布2023／2024年度致敬出版品牌主理人名單和致敬出版品牌名單。來自各出版機構的300餘人參會。



中國出版協會理事長鄔書林在致辭中表示，縱觀世界領先的出版集團特別是大眾出版集團，之所以成功卓越，都不只是建立在單一的主品牌之上，還在於其能夠培育出具有增長潛力的子品牌矩陣。他評價“2024出版品牌影響力大會”活動的舉辦恰逢其時，這是對中國出版子品牌的一次全面大摸底，以數據和專家的力量，提供了極具代表性的出版品牌樣本研究結果。



中國出版集團公司原總裁、韜奮基金會原理事長、中國版協全民閱讀工作委員會主任聶震寧認為，討論提升出版品牌影響力，就是要實現新時代出版業的高質量發展。企業和品牌的影響力不僅關乎其市場占有率的大小，更深刻地影響著它的社會形象、公眾信任度以及資源配置能力。要有效提升一個品牌、企業，乃至整個行業的影響力，需要從品牌建設、社會責任、技術創新、市場營銷，以及企業文化等多個方面綜合施策。



廣西出版傳媒集團黨委副書記、副董事長、總經理張藝兵介紹，廣西出版傳媒集團高度重視品牌建設與創新，不斷細分市場和讀者，構建子品牌，悉心打造品牌集群，提升好書在市場上的辨識度，持續打造了“大雅”“娃娃龍”“漓江黑諾”“大格局”“知了”等一批具有鮮明特色和影響力的子品牌，初步形成互相支持、協同發展的集團品牌矩陣。