“同心之火”見證中華民族大團結

中評社北京11月18日電／據光明日報報導，同心之火，同頻共燃。17日，第十二屆全國少數民族傳統體育運動會火炬實地傳遞活動在海南三亞舉行，107位火炬手通過“海陸空”接力方式，為這場即將開幕的盛會奏響序曲。



上午8時許，第一棒火炬手、海南大學南繁學院研究員韓曉燕點燃火炬，實地傳遞儀式在三亞灣海虹廣場舉行。經過3.8公里的沙灘傳遞和3公里的公路傳遞，火炬手借助直升機和游艇，在海月廣場和三亞游船中心分別完成了空中和海上傳遞。



冬季的三亞日暖風輕，沿途的椰風海韵為這場傳遞活動增添一抹亮色。火炬傳遞儀式現場總導演姚欣辰說：“傳遞路線深度融合海南濱海旅遊文化元素，宛如一幅流動的畫卷。”在這幅“畫卷”的串聯之下，海南的低空經濟、水上運動等產業依次得到展示，體旅融合已經成為自貿港蓬勃發展的獨特密碼。



火炬傳遞途中的民族風情也令人印象深刻。在觀眾區，各族群眾身著傳統服飾，為火炬手鼓勁、喝彩。一曲《天涯共錦綉》悠揚婉轉、融合各民族文化的圖畫紋飾隨處可見，各色標語也無不體現民族團結的主題……



今年35歲的田世芳對此頗為感慨。他參加過多屆全國少數民族傳統體育運動會，號稱湖南“高腳競速霸王”。此番以火炬手身份來到海南，他希望“繼續傳播中華優秀傳統文化，讓各族兄弟姐妹像石榴籽一樣緊緊抱在一起”。