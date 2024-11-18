兩岸學者面對面：台灣歷史上的客家人

第十五場“兩岸學者面對面”系列活動在廈門大學科藝中心舉辦。（圖源：主辦方供圖） 中評社北京11月18日電／2024年11月18日，第十五場“兩岸學者面對面”系列活動在廈門大學科藝中心舉辦，本次活動由廈門大學和中華文化學院共同主辦，廈門大學台灣研究院承辦。福建省社科院研究員、中國閩台緣博物館原館長楊彥傑教授與台灣閩南暨客家文化知名研究者、紐約兩岸歷史文化研究中心主任湯錦台教授受邀圍繞“台灣歷史上的客家人”這一主題展開對談。



廈門大學台灣研究院黨委書記郭錦星、廈門大學台灣研究院院長李鵬、副院長張羽，以及廈大其他兄弟院系、華僑大學等單位的兩岸專家學者、媒體代表及我校本碩博學子參加此次會議。本次活動由廈門大學台灣研究院副院長劉奎主持。



廈門大學台灣研究院院長李鵬在致辭中對各位嘉賓的蒞臨表示熱烈的歡迎和衷心的感謝。他總結了過去十四場“兩岸學者面對面”活動在兩岸學界互動中的積極貢獻，指出隨著該學術活動影響力的持續擴大，“兩岸學者面對面”已成為兩岸學者深度對話的重要品牌。他指出，客家人在台灣的開發、社會的穩定以及抵禦西方外來侵略等方面都扮演著極為重要的角色，但是相對於閩南人群體而言，其在台灣歷史中的地位和作用卻往往被忽視。李鵬院長指出，衹有正確地看待台灣歷史中的群體和個人，才能更好地認識兩岸歷史發展的淵源和脈絡，在堅持正確史觀的基礎上，有效擴大兩岸社會人文歷史的交流合作，促進兩岸同胞的相互理解，相互包容，促進兩岸同胞的心靈契合，為福建探索海峽兩岸融合發展新路奠定堅實的基礎。楊彥傑教授和湯錦台教授這兩位資深學者的對談有助於幫助兩岸正確地看待台灣歷史中的群體和個人、更好地認識兩岸歷史發展的淵源和脈絡，具有促進兩岸同胞的相互理解的重要現實意義。



湯錦台教授與楊彥傑教授基於各自對兩岸關係與台灣歷史的長期研究、觀察與思考，面對面深入探討客家人遷移至台灣的歷史淵源，對台灣平原帶和山區的拓墾與“義民”精神的孕育和傳承，客、閩關係與近代客家核心價值的形成及其對當代台灣社會的影響等重要議題。

