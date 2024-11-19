學習“習校長”辦學理念　港智庫專家感受深

香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團集體觀看2021年習近平總書記在閩江學院向師生發表重要講話的原聲視頻。（中評社 束沐攝） 中評社福州11月19日電（記者 束沐）香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團11月18日赴閩江學院的第一站，專程參觀學校特色檔案館、校史館，現場實地學習習近平總書記在福建工作時兼任閩江職業大學（閩江學院前身）校長期間的重要論述和辦學理念。香港智庫專家表示，當年“習校長”先進、務實的論述和理念，與習總書記治國理政的思想一脈相承、一以貫之，也體現了習總書記深厚的人民情懷，無論是對教育事業、智庫建設，還是對國家改革開放，都具有重大意義。



在特色檔案館，訪問團成員詳細觀看了習近平兼任閩大校長時期的文件、講稿、錄像等珍貴史料。兼任閩大校長期間，習近平堅持“不當掛名校長”，踐行“馬上就辦、真抓實幹”，倡導“艱苦奮鬥、勤儉辦學”，使閩大發展迅速走上了規範化科學化的辦學軌道；堅持黨對學校的領導，堅持社會主義辦學方向，堅持“五育並舉，德育為先”，創造性提出“不求最大，但求最優，但求適應社會需要”的辦學理念，積極倡導“立足福州、面向市場、注重質量、突出應用”的辦學宗旨，引領閩大走出了一條應用型辦學的內涵發展、特色發展之路。此後，習近平親自推動組建閩江學院，多次專門為學校校慶發來賀信賀詞。2021年3月25日，習近平回校考察調研並發表重要講話。



校史館共設置“篳路藍縷艱苦創校”、“高瞻遠矚改革奮進”、“打造一流大學城”、“一張藍圖繪到底”、“立德樹人”、“應用型辦學成果”和“適應社會需要”等7個展區，訪問團一行詳細瞭解閩江學院的歷史沿革、發展歷程、辦學特色，一同觀看了2021年3月習近平總書記回校考察調研的講話視頻。

