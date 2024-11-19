中評鏡頭：閩江學院正青春　多元與秩序共存

香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團乘坐電瓶車參觀校園（中評社 束沐攝） 中評社福州11月19日電（記者 束沐）習近平總書記在福州工作時期曾兼任6年校長的閩江學院，是香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團的首站。閩江學院山清水秀的自然風光與活力動感的校園文化，深深吸引著香港智庫學者一行。



閩江學院是2002年經教育部批准設立的全日制普通本科高校，前身是1958年創辦的福州師範高等專科學校和1984年創辦的閩江職業大學（閩大），2010年，愛國華僑蔡繼琨先生創辦的福建音樂學院並入閩江學院。學校現已成為一所學科門類較為齊全、辦學水平較高、具有一定影響的應用型本科高校。學校設有15個二級學院，全日制在校生約1.7萬人，專任教師1000多人，校園總面積2296畝，校舍建築總面積62.11萬平方米。



香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團一行在參觀校園時，恰逢課間休息時分，校內街道上繁忙穿梭的“小電驢”（電動自行車）成為一道獨特風景線。中評社記者注意到，每一輛“小電驢”上都貼有特定二維碼，相信每一個碼都對應一位“車主”（在校學生），以方便校方管理。除了各個品牌的電動車以外，也有學生騎著共享單車在校內代步。當地人介紹，在福州大學城內，校車、電動車、自行車都是師生常用代步工具，側面反映出各所大學新校區占地面積之大。



如果說來來往往的“小電驢”是多元活力的象徵，那麼校園中軍訓的學生們，則代表著紀律與秩序。記者看到，操場上有百餘名學生身著迷彩服，正在一絲不苟地端“槍”進行正步方隊訓練，教官洪亮的號令聲響徹操場。



多元活力與秩序並存，這是屬於新時代中國青年的應有面貌，也是“青春閩大”給我們一行人的獨特注解。



香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團11月17至23日赴福州、廈門、漳州進行智庫交流，與福建涉台專家學者座談，調研考察兩岸融合發展示範區建設現況，並與閩南師範大學共同舉辦思想者論壇。行程包括拜訪福建省台辦、福州市台辦、福建社會科學院、福建師範大學、閩江學院、廈門大學、華僑大學、閩南師範大學等單位、高校和研究機構。



訪問團團長為中評智庫基金會董事長郭偉峰，香港中聯辦台務部二級巡視員魏敬東陪同，成員包括香港亞太戰略安全研究所所長李風、香港中觀研究所所長劉瀾昌、《超訊》總編輯紀碩鳴、中評智庫基金會秘書長羅祥喜、香港兩岸客家研究中心董事長林菁菁、《大公報》主筆朱穗怡、中評智庫基金會副秘書長束沐。



