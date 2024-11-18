城中村改造將擴圍至近300個城市

中評社北京11月18日電／據新華網報導，近日，住房城鄉建設部、財政部聯合印發通知，部署各地加快落實城中村改造工作。通知明確，擴大城中村改造政策支持範圍，從最初的35個城市擴大到近300個地級及以上城市。同時，推進城中村改造貨幣化安置。



城中村改造確定擴圍



據記者瞭解，住房城鄉建設部、財政部近日聯合印發通知，部署各地加快落實增量政策措施要求，進一步做好城中村改造工作，推動符合條件的項目盡快啟動實施。這意味著此前提出的增量政策正加速落地。



10月17日，住房城鄉建設部部長倪虹在國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上，提出了“四個取消、四個降低、兩個增加”的政策“組合拳”，其中一個“增加”就是通過貨幣化安置等方式，新增實施100萬套城中村改造和危舊房改造。



“這次提出的新增實施100萬套，主要是對條件比較成熟、通過加大政策支持力度可以提前幹的項目。”倪虹說，城中村安全隱患多、居住環境差，群眾改造意願迫切。據有關調查，僅在全國35個大城市，需要改造的城中村有170萬套；全國城市需要改造的危舊房有50萬套。



正因如此，此次通知明確擴大城中村改造政策支持範圍。通知指出，地級城市資金能平衡、徵收補償方案成熟的項目，均可納入政策支持範圍。按照通知要求，城中村改造政策支持範圍從最初的35個超大特大城市和城區常住人口300萬以上的大城市，進一步擴大到了近300個地級及以上城市。



廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，過去十幾年，各地城市開發快速擴張，產生了很多新的城中村，並出現城中村土地利用低效、存在消防安全隱患、居住質量較差等遺留問題。因此，轉變城市發展方式，構建房地產發展新模式，有必要將城中村改造政策支持範圍擴展到各地級城市。