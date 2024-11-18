中評社北京11月18日電／網評：讓青少年遠離“煙卡”

來源：人民日報 作者：李鐵林



把煙盒的頂蓋或紙張裁剪下來，簡單折叠製作成小卡片，孩子們三五成群，輪流拍打地面、桌面製造氣流，誰成功讓卡片翻面，便能贏走這張卡片。一段時間以來，在少年兒童群體中，這種“煙卡”遊戲悄然風靡。



遊戲玩法並不新奇，和以前孩子們玩的“打畫片”等遊戲如出一轍。不過，當孩子們的遊戲和香煙掛鈎，就可能帶來多方面的危害。



一是孩子們過早地接觸煙草，會在不知不覺中形成一些錯誤認知。在少年兒童群體中，“煙卡”已具有一定社交屬性，從遊戲道具發展為集收藏、交易等功能於一身的“社交物品”。因為這個遊戲，不少孩子對香煙品牌“如數家珍”，卻忽視了吸煙有害健康的常識。長此以往，香煙在孩子們心中的形象會變得模糊甚至“由負轉正”。



二是一些孩子遊戲成癮，不僅影響自身身心健康，還催生出倒賣“煙卡”灰色產業。一些校園周邊的售煙點已經加入其中，開始製作並向學生兜售“煙卡”。電商平台上也出現了這類商家，下單購買不需要驗證身份和年齡，不少店鋪的銷量還十分可觀。



在從眾心理和好勝心態的驅使下，一些心智尚未成熟、自控力較弱的未成年人，可能會沉迷其中，難以自拔。據報導，有的孩子為收集“煙卡”，翻垃圾桶找煙盒、向陌生人索要煙盒、到煙酒行購買香煙，甚至鋌而走險翻越護欄進入高速公路撿拾煙盒。“煙卡”是一道危墻，及時引導青少年遠離它，方為上策。



遏制“煙卡”的不良影響，需疏堵結合，採取有效措施禁止向未成年人售賣“煙卡”，同時鼓勵孩子們更多參與健康、益智、適度的遊戲。目前，多地教育部門已經行動起來，要求學校及時制止學生玩“煙卡”遊戲。北京、安徽等地市場監管部門則開展了校園周邊售煙點排查清理專項行動。作為孩子的監護人，家長也應提高警惕，隨時瞭解動向，做好耐心溝通。多管齊下，凝聚家庭、學校和社會的合力，才能把不良苗頭遏制在萌芽狀態。

