海南省人大原副主任劉星泰嚴重違紀違法被雙開

中評社北京11月18日電／經中共中央批准，中央紀委國家監委對海南省人大常委會原黨組副書記、副主任劉星泰嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



新華社報導，經查，劉星泰喪失理想信念，背離初心使命，貫徹落實黨中央重大決策部署不堅決，打折扣、搞變通，履行管黨治黨政治責任不力，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請，在推進民生工程中搞形式主義、官僚主義；違反組織原則，作風專橫霸道，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金，將應由個人支付的費用交由他人支付，搞權色、錢色交易；違規融資舉債，干預、插手司法活動；家風不正，對家人失管失教；貪婪無度，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、業務承攬、幹部選任等方面謀利，並非法收受鉅額財物。



劉星泰嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予劉星泰開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其海南省第八次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。