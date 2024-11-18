韓政府考慮要求朝鮮償還其炸毀韓朝交通線貸款

中評社香港11月18日電／韓聯社報道，南韓統一部18日在中央政府首爾辦公樓就“尹錫悅任期前半段統一領域成果和今後發展方向”召開記者會表示，將堅決、有原則地應對朝鮮侵犯南韓財產權的行為，正考慮要求朝鮮償還其炸毀的韓朝交通線的貸款。



京義線、東海線公路和鐵路是最具代表性的韓朝合作項目，韓方曾于2002年至2008年為該交通線項目向朝方提供1.329億美元貸款。韓朝雙方原決定在項目結束後確定貸款規模，但至今該項目尚未完工，因此貸款規模尚未最終敲定。



統一部一名高官示，朝鮮炸毀京義線、東海線公路和鐵路一舉可視為其表明不會償還貸款的立場，統一部正同有關部門討論要求其償還貸款的方案。另一統一部官員表示，由於程式上還沒有最終確定貸款規模，所以正在研討現階段是否可以敲定貸款規模，以及貸款規模確定後能否立即採取要求償還措施。



統一部表示，今後將摒棄作秀式的韓朝對話，推動雙方在務實階段進行充分協商，爭取有效解決問題，確保雙方達成的共識具有可持續性。



脫北者（棄朝人員）問題方面，統一部表示，將繼續加大對脫北者的支援，並繼續為公開討論朝鮮人權問題而努力。經修改的《關於為脫北者提供保護及定居支援的法律》將於明年4月實施，屆時脫北者在南韓境內外出生的子女也將獲得大學學費和入學照顧等支援。



統一部次官（副部長）金秀卿強調，政府將與美國新政府緊密合作，毫不動搖地推進朝鮮無核化，加快履行“八一五統一政策”的步伐，朝著統一的最終目標不斷前進。