中評社北京11月18日電／網評：“精進不休”獎學金帶來的啓示

來源：光明日報 作者：章清



“我想獎勵那些暫時落後但堅忍不拔，仍然堅持為目標不斷努力、追求進步的同學。”近日，四川大學華西臨床醫學院一名畢業生捐出3萬元，在華西臨床醫學院設立“精進不休”獎學金，專門獎給“後進生”。與一般將獎學金授予品學兼優學生的做法不同，這個“精進不休”獎專門授予成績排名在25％之後的同學，每年資助6名學生，每名學生獎勵1000元。



教育的本質在於促進每一個學生實現全面發展。設立“精進不休”獎學金，是對“後進生”群體的一次深情擁抱，它傳遞出一個明確的信號：在學習的道路上，沒有絕對的勝者與敗者，只有不斷前行的探索者與奮鬥者。也許，過去的努力沒有在短時間內看到結果，但未來依舊值得期許與激勵。



近年來，主張“以能力和努力程度來分配資源”的優績主義從社會生活領域向教育領域蔓延，“擇優錄取”“能者多勞”的觀念成為教育機制的一條內在邏輯，深深影響著社會的整體教育理念，也在教育機制的運行中不斷被制度化。“慢”就意味著天賦有限，意味著無法獲得更好資源。但無法常勝的焦慮其實不僅體現在所謂的“差學生”身上，更籠罩在“好學生”身上。更為吊詭的是，一元化的評價標准往往在教育這個漫長的過程結束後就改變了。一旦踏入社會，即便是優等生也開始感受到世界的參差。只遵循優績主義導向，注重學術成績和表現，忽視心理健康的養成與綜合素質的培養，學生踏入社會後不免會產生心理落差。



當然，在歷史進程中，優績主義曾經對激發個體潛能、促進階層流動等起到很大作用，并不完全應該作為被批判的對象。但給成功者以尊重，給普通人以尊嚴和鼓勵，倡導并維護價值的多樣性仍然是我們需要恪守的准則。