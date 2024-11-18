網評：自動駕駛讓聰明車與智慧城雙向奔赴

中評社北京11月18日電／網評：讓“聰明車”與“智慧城”雙向奔赴

來源：人民日報海外版 作者：王鵬（北京市社會科學院副研究員）



在21世紀的科技浪潮中，自動駕駛技術應用正逐步改變我們的城市生活圖景，引領著未來智慧城市發展的新方向。無論是科技公司的工程師、城市規劃專家，還是普通市民，都對自動駕駛技術充滿了期待。因為，當自動駕駛能够真正融入城市發展的各個層面之後，未來的城市必將呈現更加綠色化、智能化的樣貌。



自動駕駛技術，作為人工智能和汽車工業結合的產物，正在以其獨特的魅力改變著城市的面貌。不論是在國內還是海外社交媒體上，“自動駕駛”都是網友熱議話題，不少網友分享自己乘坐自動駕駛車輛的體驗視頻，成為過億點擊量的“爆款”。這些“流量”不僅展示了自動駕駛技術的魅力，更預示著城市面貌和交通管理將迎來一場深刻的變革。



在交通管理方面，自動駕駛將使城市管理更加“主動”。傳統的交通管理主要是依靠交警的現場指揮和交通信號的設置，這種方式在應對突發情況時顯得力不從心。而自動駕駛技術的引入，使得交通管理變得更加智能。通過大數據分析，自動駕駛車輛能够實時感知路況，提前規劃路綫，避免擁堵和事故。同時，交通管理部門也能通過自動駕駛車輛收集的數據，對交通流量進行精准預測，從而優化信號燈的設置，提高道路通行能力。



城市規劃是城市管理中一項複雜而艱巨的任務，自動駕駛技術的出現為更加合理的城市規劃提供了新的可能。過去的城市規劃主要以應對快速人口增長和城市擴張為核心，城市基礎設施建設、道路網絡擴展等增量規劃是重點。如今，城市面臨的新問題，促使規劃的重心轉向對現有資源的優化利用。自動駕駛技術也許是破局的關鍵。例如，自動駕駛汽車可以更精准地控制車道中的位置，減少車輛之間的安全間距需求。因此，城市規劃可以在不減少交通容量的前提下，縮小車道寬度，騰出更多的空間用於其他用途，如增加自行車道、人行道或綠化帶。



除此之外，自動駕駛在公共服務方面的推動作用也值得探討。現在的公共服務往往依賴於固定的設施和人員，而自動駕駛車輛則可以作為一種移動的公共服務載體，滿足市民多樣化的需求。



當然，自動駕駛與城市管理之間并非單向的關系，自動駕駛技術的發展在為城市管理提供多元化方案的同時，也需要城市管理的支持和配合。

