中評社北京11月18日電／網評：物流“加速跑”釋放發展新活力

來源：光明日報 作者：李軍凱（北京市科學技術研究院國際與區域合作中心主任）



今年11月11日，我國快遞業務量創歷年“雙11”當日新高。國家郵政局監測數據顯示，11月11日，全國郵政快遞企業共處理快遞包裹7．01億件，是日常業務量的151％，同比增長9．7％。與往年相比，今年的“雙11”呈現出旺季時間長、交易數量大、物流速度快等特征。百億件快遞的穿梭流轉，折射出消費市場的蓬勃生機與活力，這為持續擴大國內需求、鞏固和增強經濟回升向好勢頭提供了有力支撑。



隨著電子商務的蓬勃發展和消費模式的轉變，快遞業務已成為衡量國內經濟活力的一項重要指標。2023年全國網上零售總額達15．4萬億元，同比增長11％，我國連續11年穩居全球網絡零售市場領先地位。2024年中央一號文件提出“推動農村流通高質量發展”。近來，《交通物流降本提質增效行動計劃》《關於加強自然資源要素保障促進現代物流高質量發展的通知》等文件的印發，也為我國快遞業發展提供了有效政策牽引和保障。



快遞業務的快速增長還帶動了相關產業的發展，包裝行業、物流設備制造業等都因此受益，進而促進了就業市場的擴大和經濟的發展。據統計，今年前三季度，全國社會物流總額258．2萬億元，同比增長5．6％。目前，我國快遞從業人員總數超400萬，在穩就業方面的作用不容小覷。此外，快遞物流服務深度滲透人們的日常工作與生活，它的快速發展與升級，彰顯消費者對美好生活的向往和追求。



當前，我國不斷加強物流基礎設施建設，推動物流網絡日益完善，助力快遞跑出“加速度”。截至2024年7月，全國累計建成1990個縣級公共寄遞配送中心，33．78萬個村級寄遞站，建制村快遞服務覆蓋率超過95％。不斷完善的城鄉物流配送體系，為農產品進城、工業品下鄉暢通了流通渠道。比如，貴州打通鄉村服務末端，加速消費品入村、山貨進城、電商進村、快遞入戶，讓城鄉居民享受手機上下單、集中點拿貨的便利；廣西郵政采取“果園直采＋綫上直播＋郵政直寄”模式，實現農產品供給端與消費端快速銜接；陝西周至縣的獼猴桃、新疆的雪蟹、西藏的肉幹，都借助快遞來到了千家萬戶。我國快遞物流行業加快構建“樞紐＋通道＋網絡”的現代寄遞服務網絡體系，目前已實現鄉鎮全覆蓋。據統計，每天有3億到5億件快遞包裹被攬收，其中超1億件快遞包裹在農村地區流動，快遞業務成為連接城鄉、深化融合的幸福紐帶。

