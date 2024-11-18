中國航展飛出航空市場新高度

中評社北京11月18日電／據人民日報報導，從大國重器到智能裝備，從綠色技術到低空經濟，第十五屆中國航展集中展示了我國航空航天及國防領域的科技創新成果，搭建起國內外企業交流合作的平台。據統計，本屆航展交易額達2856億元，簽約涉及飛機1195架，飛機數量創新高。



新換裝的“八一”飛行表演隊炫技長空、C909與C919飛機“同框”展出……伴隨著各類飛機的轟鳴聲，第十五屆中國國際航空航天博覽會（以下簡稱“中國航展”）於11月12日至17日在廣東珠海舉辦，來自47個國家和地區的上千家企業展演了“空、天、海、陸”各領域的尖端設備，飛出了航空市場的新高度。



裝備首發首秀，展現中國科技創新成果



漂移過彎、360度回旋、高速對衝……位於珠海市鬥門區的航展第二展區，雲洲智能公司4艘無人艇上演的“水上芭蕾”，贏得觀眾陣陣掌聲。



據瞭解，本屆航展首次實現“一展多地”，一大批“高精尖”產品首發首秀，全方位展示航空航天及國防領域創新成果。其中珠海國際航展中心啟用13個展館，室內展覽面積12萬平方米，室外展覽面積23萬平方米，地面裝備動態演示區12萬平方米。航展第二展區面積33萬平方米，金鳳台觀演區面積16.8萬平方米。



大國重器集中亮相。



中國航空工業集團館內，260餘項展品讓人目不暇接。在商業空天展區，觀眾圍著一款黑白相間的飛機模型拍照，這是近日剛公布的“昊龍”貨運航天飛機模型。“昊龍”總設計師房元鵬介紹，這是企業自主設計研製的一型帶翼低成本空間站貨物運輸飛行器，能實現可重復、高頻次發射，將大幅降低全壽命周期使用成本。“目前已完成‘昊龍’的方案設計，正全面開展工程研製，力爭早日實現首次空間站貨物運輸任務。”房元鵬說。



嫦娥六號探測器、長征十二號運載火箭……航天科技集團此次展出近200項科技成果，75%屬首次亮相。展區一角，全球首顆靜止軌道微波氣象衛星模型引人注目。“經過多年攻關，我們突破了一系列技術難題，這款衛星能實現對雲雨大氣及其內部結構的全天時、全天候、高頻次三維探測。”航天科技集團上海航天技術研究院科技委副主任楊之浩介紹，衛星預計於2026年前後發射，將在防災減災等領域發揮積極作用。



