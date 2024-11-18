這些博物館文創為啥受青睞？

中評社北京11月18日電／據人民日報海外版報導，8月下旬，在北京工作的韓芷茹終於得償所願，來到湖南省長沙市旅行。在游覽了橘子洲、岳麓書院等景點後，韓芷茹把長沙之行的最後一站定在了湖南博物院。



湖南博物院的“長沙馬王堆漢墓陳列”展覽讓韓芷茹驚嘆不已，素紗單衣、T形帛畫等各種文物讓人流連忘返。雖然已是暑假末期，但博物館內依然人頭攢動、摩肩接踵。



坐落在博物館一層的文創產品商店也是韓芷茹的目的地之一。如今，在“博物館熱”的帶動下，博物館文創也深受人們的喜愛，尤其是年輕人。在逛完博物館之後，去文創產品商店選購一些特色文創產品，無論是擺在家裡，還是作為小禮物送給朋友，都是上佳的選擇。



博物館不再“高冷”



想要瞭解一個地方的歷史、文化、風土人情，除了書籍之外，參觀博物館是重要途徑。在博物館裡，不僅可以回溯歷史，更可以欣賞到古老的文物。逛博物館，不僅僅是一場思想、知識的洗禮，更是一場視覺的盛宴。



中國擁有5000多年的悠久歷史，有著豐富、燦爛的文化，各地的博物館各有特色、各具風格，越來越多的人旅遊，都會選擇去當地的博物館參觀。



“我已經去過四川廣漢三星堆博物館、湖北省博物館等。去湖南，一定得看看湖南博物院。”韓芷茹對博物館似乎有一種執念，“哪怕其他景點都不去，也一定安排博物館這一站。”



博物館總是給人一種厚重感，如果用時下比較流行的詞來形容，可以叫作“高冷”。但隨著文創產品的興起，博物館的這份“高冷”慢慢減退，讓人們越來越“觸手可及”。



2014年，一篇名為《雍正：感覺自己萌萌噠》的文章走紅網絡，其中比著“剪刀手”的雍正皇帝形象一時間風靡網絡，故宮文創就此出圈，引起了關注。

