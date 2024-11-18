中評社北京11月18日電／網評：國博文創帶動千人就業的啓示

來源：人民日報 作者：王玨



觀衆清晨六七點鐘就去排長隊，上架兩小時就賣出1700個……最近，國家博物館一款以明孝端皇後鳳冠為靈感設計的原創冰箱貼，引發搶購熱潮，屢屢登上熱搜。熱烈的場面，展現了傳統文化的獨特魅力，顯示出文創產業的巨大潛力。



“鳳冠難求”，不僅是因為找到了一個適合進行現代轉化的創意，也在於打造一款值得收藏的文化產品的用心。3層木質材質叠加制作的“鳳冠”，從定制木板、配件組裝、包裝，到4道質檢，層層精心把關。以手工貼上6顆珠子，掛上2個墜珠，加上兩邊可以“活動”的帽翅，不僅“讓觀衆一眼看到精美文創凝聚的優秀傳統文化”，也帶來更多的探索樂趣。中式審美、貼近日常，匠心打造、品質保障，小小文創才能讓人一眼難忘。



習近平總書記強調：“積極發展新型文化業態，把更多優質文化產品和服務送到群衆身邊。”中華優秀傳統文化是一座富礦，隨著時代發展，做好創造性轉化、創新性發展，就能從中不斷挖掘出新的時尚。近年來，從甘肅省博物館“馬踏飛燕”系列文創產品熱銷，到北京古代建築博物館天宮藻井冰箱貼成為“頂流”，從山東曹縣馬面裙等傳統服飾不斷掀起流行熱潮，到福建泉州的“簪花圍”裝束吸引天南海北游客慕名而來……各具特色的文創產品，打開了融入當下生活的窗口，成為經濟發展的亮點熱點。



產品持續推陳出新，市場規模不斷擴大，文創行業發展前景十分廣闊。也要看到，單一的爆款產品不少，具有品牌效應的卻不多，形成產業的更是屈指可數。挖掘文創資源，寫好“人文經濟學”這篇大文章，仍需付出多方面努力。

