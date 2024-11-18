美多州報告食用胡蘿蔔引起大腸杆菌感染病例

中評社北京11月18日電／據新華網報導，美國疾病控制和預防中心17日發布公報稱，美國已有18個州累計報告數十例與食用胡蘿蔔相關的大腸杆菌感染病例。



美疾控中心數據顯示，截至目前，全美共報告39例與食用胡蘿蔔相關的大腸杆菌感染病例，其中15人就醫，1人死亡。美國食品和藥物管理局調查發現，這些感染病例與食用農產品企業“格里姆韋農場”供應的袋裝有機胡蘿蔔和小胡蘿蔔有關。總部位於加利福尼亞州的這家公司16日已召回旗下多個品牌和多種規格的胡蘿蔔產品。美藥管局正在與該公司合作，以確定污染源以及是否有其他產品受到影響。



美疾控中心公布了召回胡蘿蔔產品的品牌、最佳食用日期（或銷售時間）等信息，並提醒公眾不要食用任何在召回之列的胡蘿蔔產品，如果出現嚴重的大腸杆菌感染症狀要及時就醫。



大腸杆菌是一種在人和動物腸道內常見的細菌。大多數大腸杆菌菌株無害，但一些菌株可引起疾病。此次食品安全事故是由產志賀毒素的O121：H9型大腸杆菌引發。據美疾控中心介紹，感染產志賀毒素的大腸杆菌症狀包括胃痙攣、腹瀉、嘔吐等。症狀通常在食用被大腸杆菌污染的食物3至4天後開始出現，大多數感染者在症狀出現5至7天後自愈，但有些人可能會出現溶血性尿毒綜合征等，需住院治療。