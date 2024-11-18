形成與新質生產力相適應的新型生產關係

一艘裝載出口新能源汽車零配件集裝箱的貨輪駛離廣西欽州港（2024年10月24日攝）（圖源：新華社） 中評社北京11月18日電／據新華社報導，2024年1月，習近平總書記在主持中央政治局第十一次集體學習時指出，發展新質生產力，必須進一步全面深化改革，形成與之相適應的新型生產關係。黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，對健全因地制宜發展新質生產力體制機製作出全面部署。



每一次生產力的飛躍，都是伴隨著生產關係改進的波浪式前進、螺旋式上升，都需要有技術、要素、產業等方面的政策和制度條件作為支撐。當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，聚焦高質量發展這一首要任務，必須錨定發展新質生產力這一重要著力點，堅持以進一步全面深化改革為動力，著力打通束縛新質生產力發展的堵點卡點，形成同新質生產力更相適應的生產關係，為因地制宜發展新質生產力提供有力保障。



發展新質生產力的鮮明時代背景



時代課題是理論創新的驅動力。當今時代最為鮮明的時代特色，就是世界百年未有之大變局與中華民族偉大復興戰略全局相互交織、相互激蕩、相互影響。這是新質生產力理論提出的時代背景。



從世界範圍看，新一輪科技革命和產業變革深入發展，科學研究不斷突破人類認知邊界、技術創新進入前所未有的密集活躍期。科技革命與大國博弈相互交織，高技術領域成為國際競爭最前沿和主戰場，深刻重塑全球秩序和發展格局。



從我國發展看，改革開放40多年來，我國經濟社會發展取得了歷史性成就，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。當前，推動高質量發展面臨的突出問題依然是發展不平衡不充分，急需轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力。



黨的十八大以來，我們黨始終強調發揮先進生產力對經濟社會發展的引領作用。新質生產力理論，就是在回答當代科技革命和產業變革實踐面臨的一系列重大問題過程中形成和發展起來的，與新時代我國經濟社會發展實踐面臨的新機遇、新要求、新問題緊密相關，具有鮮明的時代性和實踐性，為我們指明了推動高質量發展的關鍵路徑和重要著力點。

