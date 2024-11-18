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印度首都地區空氣污染持續惡化
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2024-11-18 17:16:00
（圖源：央視新聞）
中評社北京11月18日電／據央視新聞報導，印度首都地區連日來空氣質量持續惡化，新德里自18日開始啟動四級響應機制。印度中央污染控制委員會（CPCB）的監測數據顯示，當地時間18日早上7點，德里地區的環境空氣質量指數（AQI）為483，系嚴重污染。
據悉，空氣質量指數在0到50之間被認為是“良好”，51到100“令人滿意”，101到200“中等”，201到300“差”，301到400“非常差”，401到500為“嚴重”。
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