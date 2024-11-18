兩高發司法解釋　嚴打拒不執行判決犯罪行為

中評社北京11月18日電／據人民網報導，今日，最高人民法院、最高人民檢察院聯合發布《關於辦理拒不執行判決、裁定刑事案件適用法律若幹問題的解釋》（以下簡稱《解釋》），自2024年12月1日起施行。



據介紹，《解釋》堅持罪責刑相適應原則，堅持實踐需求、問題導向，嚴厲打擊人民群眾反映強烈的拒不執行犯罪行為，切實保障勝訴當事人合法權益，維護司法權威和司法公信。《解釋》共十六條，主要包括以下內容：



一是明確“有能力執行而拒不執行，情節嚴重”的情形。《解釋》進一步列舉了十項“有能力執行而拒不執行，情節嚴重”的情形，主要包括以放棄債權、放棄債權擔保等方式惡意無償處分財產權益，或者惡意延長到期債權的履行期限，或者以虛假和解、虛假轉讓等方式處分財產權益，致使判決、裁定無法執行的；實施以明顯不合理的高價受讓他人財產、為他人的債務提供擔保等惡意減損責任財產的行為，致使判決、裁定無法執行的；經採取罰款、拘留等強制措施後仍拒不履行協助行使人身權益等作為義務，致使判決、裁定無法執行，情節惡劣的；以恐嚇、辱罵、聚眾哄鬧、威脅等方法阻礙執行人員進入執行現場，致使執行工作無法進行，情節惡劣的；等等。



二是明確“情節特別嚴重”的情形。《解釋》規定了五項負有執行義務的人有能力執行而拒不執行，“情節特別嚴重”的情形，主要包括通過虛假訴訟、虛假仲裁、虛假公證等方式妨害執行，致使判決、裁定無法執行的；聚眾衝擊執行現場，致使執行工作無法進行的；以圍攻、扣押、毆打等暴力方法對執行人員進行人身攻擊，致使執行工作無法進行的；因拒不執行，致使申請執行人自殺、自殘或者造成其他嚴重後果的；以及其他情節特別嚴重的情形。



三是明確判決、裁定生效前隱藏、轉移財產的，可以構成拒不執行判決、裁定罪。《解釋》規定，行為人為逃避執行義務，在訴訟開始後、裁判生效前實施隱藏、轉移財產等行為，在判決、裁定生效後經查證屬實，要求其執行而拒不執行的，可以認定其有能力執行而拒不執行，情節嚴重，以拒不執行判決、裁定罪追究刑事責任。



四是明確案外人幫助隱藏、轉移財產，可以共同犯罪追究刑事責任。《解釋》規定，案外人明知負有執行義務的人有能力執行而拒不執行人民法院的判決、裁定，與其通謀，協助實施隱藏、轉移財產等拒不執行行為，致使判決、裁定無法執行的，以拒不執行判決、裁定罪的共犯論處。



五是明確從重、從輕情節。關於從重情節，《解釋》規定，拒不執行支付贍養費、扶養費、撫養費、撫恤金、醫療費用、勞動報酬等判決、裁定，構成犯罪的，應當依法從重處罰。關於從輕情節，《解釋》規定，在提起公訴前，履行全部或者部分執行義務，犯罪情節輕微的，可以依法不起訴；在一審宣告判決前，履行全部或者部分執行義務，犯罪情節輕微的，可以依法從輕或者免除處罰。

