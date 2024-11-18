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台風“萬宜”在菲律賓造成至少10人死亡
http://www.CRNTT.com   2024-11-18 17:15:01


（圖源：央視新聞）
　　中評社北京11月18日電／據央視新聞報導，總台記者18日獲悉，當地政府稱，台風“萬宜”在菲律賓新比斯開省引發山體滑坡，導致房屋被埋，造成7人死亡。

　　此前，台風“萬宜”已在北甘馬粦省造成1人死亡，在新怡詩夏省造成2人死亡。

　　綜合以上信息，台風“萬宜”在菲律賓已造成至少10人死亡。

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