台風“萬宜”在菲律賓造成至少10人死亡

（圖源：央視新聞） 中評社北京11月18日電／據央視新聞報導，總台記者18日獲悉，當地政府稱，台風“萬宜”在菲律賓新比斯開省引發山體滑坡，導致房屋被埋，造成7人死亡。



此前，台風“萬宜”已在北甘馬粦省造成1人死亡，在新怡詩夏省造成2人死亡。



綜合以上信息，台風“萬宜”在菲律賓已造成至少10人死亡。