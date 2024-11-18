中評社北京11月18日電／網評：歐洲再次迎來“特朗普衝擊”

來源：中國網 作者：王萌（中國國際問題研究院助理研究員）



特朗普已成功當選為第47任美國總統，同時其所在的共和黨也一舉奪得聯邦參議院和衆議院的多數席位及控制權。特朗普在首個任期處理對歐關系時，堅持“美國優先、利益至上”，大肆“退群毀約”，對自歐盟進口產品加征高額關稅，就北約防務開支問題頻頻向歐洲國家發難，一度引發跨大西洋關系的緊張與動蕩。此番特朗普再度當選，預示著歐洲將再次迎來“特朗普衝擊”。



首先，特朗普對烏克蘭危機的態度與歐洲大相徑庭。特朗普及其共和黨陣營反對向烏克蘭提供援助，這讓歐洲國家對自身安全深感憂慮。近期召開的歐洲政治共同體第六次峰會正值特朗普再次當選美國總統之際。峰會期間，各國領導人就烏克蘭危機展開激烈討論。匈牙利總理歐爾班呼籲烏克蘭立即“停火”，并與普京進行和平談判。法國總統馬克龍則強調“歐洲人不能永遠把安全委托給美國人”，歐盟應加快“戰略覺醒”，加強共同防禦政策。特朗普聲稱能在一夜之間結束烏克蘭危機，但問題是，如果特朗普政府減少或停止對烏援助，歐洲各國是否願意加大對烏支持？



其次，歐洲對特朗普的關稅大棒仍心有餘悸。美國是歐盟最大商品出口國和第二大進口來源國。根據歐盟委員會最新數據，歐盟2023年向美國出口的商品金額高達5023億歐元，而減少美國的貿易逆差則是特朗普的一大“執念”。在首個任期時，特朗普就發動了對歐貿易戰，試圖通過加征關稅等手段改變“不平等的美歐貿易關系”。隨著歐盟的一系列反制措施，雙方的貿易爭端一度升級，給美歐經濟均帶來不小的衝擊。此次競選期間，特朗普再次揚言對自歐盟進口的商品征收10％的關稅。而歐盟也不斷放風稱，正在制定“胡蘿蔔加大棒”的應對策略，尋求盡快同美達成貿易協議，增加進口特定的美國商品，并對美國進行有針對性的報複，以回應特朗普的關稅威脅。



此外，歐洲的政治版圖也在發生明顯右轉，而特朗普的上台將加劇這一形勢。今年6月舉行的歐洲議會選舉中，極右翼勢力的席位大幅增加，顯示出極右翼政黨在歐洲政治舞台上的影響力日益增強。法國極右翼政黨“國民聯盟”在國民議會選舉中得票率大幅提升；意大利極右翼“兄弟黨”已掌權，其領導人梅洛尼成為意大利總理；德國極右翼“選擇黨”近年來的崛起已對德國的政治生態構成威脅。歐洲“向右轉”的背後是民衆對經濟不景氣、移民問題、恐怖主義等社會問題的擔憂以及對傳統政治體制、政策失靈、失效的不滿。而特朗普的“美國優先”政策和民粹主義立場與歐洲極右翼勢力的主張存在諸多共通之處，其勝選可能進一步激勵歐洲極右翼勢力，一鼓作氣擴張在歐洲政治舞台上的影響力。