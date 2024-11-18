馬斯克插手新財長提名惹議

中評社北京11月18日電／據大公網報導，美國候任總統特朗普新內閣的財政部長人選遲遲未定，特朗普過渡團隊聯席主席盧特尼克與對衝基金經理貝森特被視為熱門人選。16日，美國億萬富豪、“政府效率部”負責人之一馬斯克在社交平台X上發文支持盧特尼克，此舉被認為“公然給特朗普施壓”，令特朗普其他盟友感到不滿。



16日，馬斯克發文稱：“我覺得盧特尼克比貝森特更適合擔任財政部長。”他稱，選擇貝森特將過於循規蹈矩，無法為美國帶來實際的改變，並鼓勵其近2億粉絲一起參與討論。美媒認為，馬斯克此舉表明他並不是很尊重特朗普的人事任命。特朗普的盟友也對其行為表示驚訝。通常，已獲提名者不會在其他職位人選尚未出爐時公開評價該職位的潛在候選人。



一名知情人士認為，馬斯克發表這種言論意味著他以“聯合總統”的身份自居，這有些“越界”。特朗普團隊的核心成員認為馬斯克非常不熟悉華盛頓的運作方式，其持續露面以及越發高調的行為使他們心生不滿，也引發他們對馬斯克影響力與日俱增的擔憂與恐懼。



美媒稱，不排除特朗普提名第三人擔任財政部長的可能。據兩名知情人士透露，美國前貿易代表萊特希澤、共和黨參議員哈格蒂和“阿波羅全球管理公司”行政總裁羅文都有可能獲得提名。