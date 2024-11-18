聯合國氣候大會融資談判陷僵局

中評社北京11月18日電／據大公網報導，《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會（COP29）11日至22日在阿塞拜疆首都巴庫舉行，核心議題之一是制定新的全球氣候融資集體量化目標。法新社16日報導稱，各方協商陷入僵局。美媒指出，特朗普贏得美國大選令美國談判代表陷入尷尬境地，明年初特朗普上台後，他們將不再對美國的氣候政策有任何影響力。



聯合國秘書長古特雷斯說，到2030年，適應氣候變化所需的資金可能出現每年3590億美元的缺口。國際社會迫切期待發達國家兌現資金承諾、幫助發展中國家共同應對氣候變化挑戰。法新社報導稱。經過近一周的討價還價，各國仍未能就一項針對發展中國家氣候行動投資的1萬億美元方案達成協議。一名法國外交官表示，各方希望能在巴庫達成協議，但現在的狀況遠未到能達成協議的程度。



美國談判團隊由拜登政府的國際氣候政策高級顧問波德斯塔領導，但拜登即將卸任，波德斯塔很快將不再對美國氣候政策有任何影響力。《華爾街日報》指出，在特朗普勝選之前，美國談判團隊已經沒有多少信譽可言。由於共和黨議員的反對，美國沒有兌現提供氣候資金的承諾，在為補償發展中國家受氣候變化影響而設立的新基金供資安排會議上只願意提供1750萬美元。