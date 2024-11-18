Chegg變“抄襲神器”　被澳洲政府起訴

中評社北京11月18日電／據大公網報導，美國在線教育平台Chegg（切格）最初是艾奧瓦州立大學學生卡爾森（Josh Carlson）設立的一個在線留言板，其名稱結合了“chicken”（雞）和“egg”（蛋），取名為CheggPost，方便同學之間進行信息交流。2005年，卡爾森與來自印度的MBA學生Aayush Phumbhra、新合作夥伴Osman Rashid聯手推進這個在線平台，並將名稱縮短為“Chegg”。



與Netflix一樣，Chegg以租賃生意發家，最開始業務為出售和出租教科書，後來拓展至向高中生和大學生出售學習材料和服務，包括在線輔導。五年後，Chegg收購了另一家教育技術初創公司Cramster，並轉向為常見的家庭作業問題提供答案。大約在同一時間，前雅虎高管羅森斯威格（Dan Rosensweig）出任Chegg行政總裁。



在羅森斯威格管理下，Chegg成為一家快速增長的科技公司，2013年在紐約證券交易所上市。Chegg雇用了數千名承包商，其中大多數來自印度，以回答學生在各個主要學科（包括高等數學、科學、技術和工程）中發布的問題，成為學生用來查找作業和答案的利器。Chegg將按需向學生提供測試答案的服務打包成名為Chegg Study的訂閱服務，每月收取一定費用，成為其主要收入來源。因為他們只需要花幾分鐘來查找答案，很多學生都養成了在Chegg上尋找家庭作業或在線測驗答案的習慣，被稱為“chegging”。這種商業模式也讓Chegg陷入“作業槍手”、“抄襲神器”的爭議。



在新冠疫情期間，學生們轉向線上學習，Chegg賺得盤滿鉢滿，股價上漲了兩倍，訂閱用戶量激增，市值突破120億美元，一度成為當時美國市值最高的教育技術公司之一。



今年11月，澳洲政府首次將Chegg告上法庭，指控其違反了該國的反作弊法律。該法於2020年通過，規定提供或宣傳商業作弊服務屬於違法行為。這是澳洲教育當局首次對違反澳洲學術誠信法的行為採取法律行動。