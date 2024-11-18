特朗普提名石油公司CEO掌能源部

中評社北京11月18日電／據大公網報導，美國候任總統特朗普16日提名化石燃料企業高管、氣候變化懷疑論者克里斯.賴特擔任能源部長，為擴大化石燃料生產鋪路。賴特表示，他的工作重點是讓美國的能源“更實惠、可靠和安全”。特朗普長期聲稱氣候變化是“騙局”，賴特也公開否認氣候危機的存在，並主張大力開採石油和天然氣。環保團體和科學家擔憂，特朗普政府將開環保“倒車”，甚至再次退出《巴黎協定》，損害全球應對氣候變化的能力。



特朗普16日稱，賴特是能源領域的頂尖專家和企業家，曾在核能、太陽能、地熱、石油和天然氣領域工作，“最重要的是，他是幫助發起美國頁岩油革命的先驅之一”。賴特於上世紀90年代創立Pinnacle Technologies公司，使用水力壓裂技術促進商業化頁岩氣生產。他還是石油公司“自由能源”的創辦人兼行政總裁。



特朗普承諾將提振美國化石燃料行業，15日表示：“我們將繼續鑽探，擴大所有形式的能源生產。”賴特是共和黨金主，此次選舉周期內向一個支持特朗普的政治行動委員會捐款約23萬美元。若對他的任命得到參議院批准，賴特將領導能源部，主要任務包括維護核武器、監督17個國家研究實驗室和批准天然氣出口等。該部門對油氣生產的直接影響很小，但可能在增加油氣產量的政策中發揮關鍵作用。他還將在特朗普新設立的國家能源委員會任職。



或推翻拜登政府電動車計劃



能源部在拜登政府的氣候政策中發揮了重要作用，為促進能源轉型和應對氣候變化提供數十億美元的貸款和撥款。若賴特成為新的能源部長，預計將幫助特朗普推翻這些政策。特朗普在第一個總統任期內廢除了100多項環保法規，如今計劃廢除拜登政府關於加快從燃油車向電動汽車轉型，以及限制發電廠碳排的規定，還打算撤銷其他數十項關於保護瀕危物種、減少空氣污染和水污染的法規。



賴特寫過很多宣傳“增加化石燃料生產可以讓民眾擺脫貧困”觀點的文章，但並無從政經驗。2019年，他曾在鏡頭前喝下壓裂液，以證明其“不危險”。去年，賴特在一段視頻中聲稱：“氣候危機並不存在，我們也沒有經歷所謂的能源轉型。儘管媒體、政客和活動人士無休止地散播恐懼，但我們並未看到飓風、龍卷風、旱災或洪災的頻率和烈度增加。”