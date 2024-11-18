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中俄東線天然氣管道工程全線完工
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2024-11-18 16:34:09
中評社北京11月18日電／據央視新聞報導，國家管網集團今天（18日）發布消息，我國重要的能源大通道——中俄東線天然氣管道工程全線完工，進入投產前最後的準備階段。中俄東線天然氣管道全長5111公里，北起黑龍江省黑河市，南至上海。全線貫通後，每年可向東三省、京津冀、長三角等地區穩定供應天然氣380億立方米，可滿足13000萬戶城市家庭一年的用氣需求。
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