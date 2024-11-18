澳洲政商界冀加強對華經貿關係

中評社北京11月18日電／據新華網報導，中澳高質量發展經濟合作論壇日前在悉尼舉行，澳洲政界和工商界人士希望加強對華經貿關係。澳洲貿易部長法瑞爾在開幕式上作視頻致辭說，貿易是澳中兩國關係基石，中國是澳洲最大貿易夥伴。隨著雙方貿易多樣化，雙邊貿易額還會進一步增長。



澳洲中國工商業委員會全國主席戴維.奧爾森在視頻致辭中說，澳洲工商界人士在澳中經濟關係中發揮重要作用，通過項目合作、文化交流等拉緊兩國經濟關係，並為未來奠定基礎。我們將探討新的貿易投資合作領域，不斷創造經濟合作機會。澳洲貿易投資委員會亞洲區負責人邁克爾.赫萊曼在開幕式上表示，中澳經濟互補性強，為繼續發展雙邊貿易提供了非常堅實的基礎，兩國人民之間多年來的深厚關係也在雙邊經濟關係發展中發揮重要作用。



中國商務部部長王文濤發表視頻致辭說，開放是中國式現代化的鮮明標識，中國堅定奉行互利共贏的開放戰略。中國共產黨二十屆三中全會就完善高水平對外開放體制機製作出系統部署，釋放出擴大高水平對外開放的明確信號。中國將依托國內超大規模市場優勢，不斷拓展開放的深度和廣度，持續優化營商環境，與包括澳洲在內的世界各國共享發展機遇與紅利。



中國駐澳洲大使肖千在開幕式上作主旨演講說，中澳經濟高度互補，可以探討雙方如何在傳統領域和新興領域加強合作，不斷發展雙邊關係，更好造福兩國和兩國人民。