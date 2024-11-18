江蘇部署無錫傷人案善後　加強場所巡控

中評社北京11月18日電／據大公網報導，11月16日晚，無錫工藝職業技術學院發生持刀傷人案件，造成重大人員傷亡。省委書記信長星接報後立即作出批示，安排相關省領導趕赴現場指導處置工作，並連夜召開會議對傷員救治、善後處置、案件偵辦等作出部署。17日上午，信長星主持召開全省視頻會議，聽取案件處置進展情況匯報，進一步部署相關工作。



信長星指出，在珠海駕車衝撞行人案件發生不久，我省發生如此慘痛案件，性質惡劣、影響惡劣，令人十分痛心，必須深刻反思、深刻警醒、深刻汲取教訓。要調集專家力量全力救治傷員，精準施治、精心護理，盡最大努力挽救生命，努力讓受傷人員早日康復。要悉心耐心做好傷亡人員及家屬安撫善後工作，對他們進行情緒疏導、心理撫慰，幫助解決實際困難。要加快案件調查進度，盡快查明案情，依法嚴懲凶手，有效震懾犯罪、安定人心。要及時發布權威信息，回應社會關切。



信長星強調，公共安全是最基本的民生。要認真學習貫徹習近平總書記對珠海駕車衝撞行人案件的重要指示精神和中央領導同志批示要求，從思想上高度警覺，從工作上舉一反三，補短板、強弱項、堵漏洞，更大力度統籌發展和安全。要全面細致排查化解各類矛盾風險，加強對困境人員和困難群眾的救濟幫扶，形成從排查、發現到化解的工作閉環，最大限度地把矛盾和問題化解在基層、處置在源頭。要強化校園安全管理，加強人員密集場所等重點部位巡控，提高見警率、管事率、震懾力。各級各部門各單位要堅持守土有責、守土盡責，密切配合、高效聯動，以“時時放心不下”的責任感，把每一個領域、每一個環節的工作都抓緊抓實抓到位，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。