11月18日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京11月19日電（記者 海涵）外交部發言人林劍11月18日主持例行記者會，並就亞太經合組織（APEC）第三十一次領導人非正式會議、烏克蘭危機等問題回答中外記者提問。以下是問答全文：



林劍：應國務院總理李強邀請，薩摩亞獨立國總理菲婭梅·內奧米·馬塔阿法將於11月20日至28日對中國進行正式訪問。



新華社記者：中方能否進一步介紹薩摩亞總理此訪安排和中方期待？



林劍：薩摩亞是最早同新中國建交的太平洋島國之一，兩國友好合作有著深厚的民意基礎，切實惠及兩國人民。建交半個世紀以來，無論國際風雲如何變幻，中薩關係始終健康穩定發展，兩國始終是相互支持的好朋友，共謀發展的好夥伴。菲婭梅總理訪華期間，兩國領導人將就中薩關係以及共同關心的重要問題深入交換意見，共同擘畫中薩關係發展藍圖。



明年將迎來中薩建交50周年，雙邊關係發展面臨新的機遇。中方願以此訪為契機，同薩方深化政治互信，拓展務實合作，密切人文交往，促進文明互鑒，不斷豐富中薩全面戰略夥伴關係內涵，攜手構建更加緊密的中國—太平洋島國命運共同體。



總台央視記者：習近平主席日前在秘魯首都利馬出席了亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議，發言人能否進一步介紹相關情況？中方提出了哪些倡議主張？



林劍：當地時間11月16日，亞太經合組織（APEC）第三十一次領導人非正式會議在秘魯利馬舉行。習近平主席出席會議並發表重要講話，為推動構建亞太命運共同體、開創亞太發展新時代提出三點建議：