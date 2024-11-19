外交部：中方對烏克蘭危機問題秉持客觀立場

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京11月19日電（記者 海涵）外交部發言人林劍11月18日在例行記者會上就烏克蘭危機相關問題回答記者提問時指出，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的。早日停火止戰，尋求政治解決，符合各方利益。



有記者提問稱，美國、法國和英國已授權使用遠程武器對俄羅斯領土縱深進行打擊，中方對此有何評論？



林劍指出，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的。早日停火止戰，尋求政治解決，符合各方利益。當務之急是盡快推動局勢降溫。中方始終鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力，願繼續以自己的方式，為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。



在當天記者會上，還有記者提問說，歐洲國家情報機構稱獲得了關於中俄合作生產軍用無人機的信息。這些無人機是否用於在烏克蘭的衝突？中方對此持何立場？



“類似問題中方已多次作出回應。”林劍說，“我願在這裡重申，中方在烏克蘭危機問題上一貫秉持客觀公正立場，積極勸和促談，同一些國家搞雙重標準、在烏克蘭危機中拱火澆油的做法形成鮮明對照。”林劍指出，中方在軍品出口方面一向採取慎重、負責態度，從未向衝突當事方提供致命性武器，始終依法依規嚴格管控軍用及軍民兩用無人機。希望有關國家和人士不要在沒有事實依據的情況下對中方妄加猜測、污蔑抹黑。

