外交部：中方期待同各方深化亞太合作

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京11月19日電（記者 海涵）外交部發言人林劍18日在例行記者會上表示，2026年中方將第三次擔任亞太經合組織東道主，期待同各方共同落實2040年布特拉加亞願景，深化亞太合作，造福亞太人民。



林劍說，當地時間11月16日，亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議在秘魯利馬舉行。習近平主席出席會議並發表重要講話，為推動構建亞太命運共同體、開創亞太發展新時代提出三點建議：



一是構建開放融通的亞太合作格局。堅持多邊主義和開放型經濟大方向，堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，著力推進區域經濟一體化和互聯互通，維護產業鏈供應鏈穩定通暢。



二是培育綠色創新的亞太增長動能。要抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，在人工智能、量子信息、生命健康等前沿領域加強交流合作，營造開放、公平、公正、非歧視的創新生態，推動亞太地區實現生產力躍升。堅持生態優先、節約集約、綠色低碳發展，推動數字化綠色化協同轉型發展，塑造亞太發展新動能新優勢。



三是樹牢普惠包容的亞太發展理念。要加強經濟技術合作，加大對發展中經濟體和弱勢群體的支持，共同做大並分好經濟發展“蛋糕”，讓更多經濟體、更多民眾共享發展成果。



林劍表示，習近平主席強調，改革開放是中國和世界共同發展進步的歷史進程。中國發展將為亞太和世界發展提供更多新機遇。中方歡迎各方繼續搭乘中國發展快車，為實現和平發展、互利合作、共同繁榮的世界各國現代化共同努力。

