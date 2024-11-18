俄總統新聞秘書：俄繼續為中東停火盡一切努力

中評社香港11月18日電／據衛星通訊社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯對中東局勢採取負責任的立場，繼續盡一切努力實現停火。



以色列電視台第12頻道此前援引一名高官的話報導稱，以色列戰略事務部長羅恩·德爾默秘密訪問了俄羅斯，討論緩和以黎衝突問題。

佩斯科夫在評論有關德爾默訪俄的聲明時向記者稱：“俄羅斯繼續採取非常負責任的立場。我們正在繼續盡一切努力促進停火。”



2023年10月7日早上，加沙地帶向以色列發射了3000多枚火箭彈，哈馬斯的武裝人員在火箭彈襲擊後進入以南部邊境地區襲擊路人並綁架人質。實際控制加沙地帶的巴勒斯坦“伊斯蘭抵抗運動”（哈馬斯）宣佈對以色列發動了“阿克薩洪水”行動。以色列國防軍隨即宣佈對哈馬斯發動“鐵劍”行動，以總理內塔尼亞胡稱以色列處於戰爭狀態。以色列防長加蘭特下令全面封鎖加沙地帶，切斷了食品、電力和天然氣供應；以能源部長卡茨隨後宣佈也已切斷對加沙地帶的供水。



據官方數據，2023年10月7日衝突升級以來，以軍在加沙地帶的軍事行動已造成4.36萬多人死亡，10.2萬多人受傷；以色列約有1200人死亡。



俄羅斯外長拉夫羅夫此前表示，應立即停止巴以之間的流血衝突，他呼籲雙方停火止戰。拉夫羅夫還表示，解決巴勒斯坦問題的出路在於落實以聯合國安理會決議為基礎的“兩國方案”。