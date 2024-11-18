拜登為何試圖在離開白宮前激怒普京？

中評社香港11月18日電／在俄烏戰爭持續兩年半之後，美國總統拜登政府終於同意為烏克蘭使用由美國製造的陸軍戰術導彈系統（ATACMS）向俄羅斯深處發動襲擊開放了綠燈。



在過去30多個月來，白宮一直拒絕批准烏克蘭使用美國武器對俄羅斯境內發動襲擊的要求，並擔心這會導致事態升級。



值得注意的是，烏克蘭還提出了使用“海馬斯”（HIMARS）火炮系統、艾布拉姆斯坦克和F-16戰鬥機的要求，但拜登政府一直拒絕並迴避，並在後來才同意。



美國達特茅斯大學外交政策專家威廉·沃爾福斯教授在接受半島電視台記者採訪時證實，“鑒於俄羅斯在許多重大戰線上都在向前推進，而且據稱其正在準備在庫爾斯克地區發起反擊，拜登政府的決定似乎是合理的。如果烏克蘭無法通過阻止俄羅斯的襲擊來達到平衡點，那麼進入任何形式的談判對基輔來說都將是災難性的。”



沃爾福斯指出，“拜登政府官員認為放鬆對烏克蘭使用陸軍戰術導彈系統的限制，是對朝鮮軍隊被部署在俄羅斯庫爾斯克地區戰場所作出的回應。”



他還補充稱，來自烏克蘭的軍事分析表明，“形勢並不好，如果美國想減少局勢急劇惡化的真正危險，它可能需要在明年一月之前付出更多努力，而且現在看來它已經在這樣做了。”