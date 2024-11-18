尹錫悅：將與美中緊密合作 不可二選一

中評社香港11月18日電／韓聯社報導，韓國總統尹錫悅18日表示，期待美中關係朝著推動國際社會走向和平與繁榮的方向發展，韓方將在此過程中與兩國保持緊密合作。對韓國而言，美中兩國不可“二選一”。



尹錫悅在即將出席二十國集團（G20）領導人第十九次峰會之際接受巴西媒體《環球報》和《聖保羅頁報》書面採訪時表述如上。尹錫悅表示，國際社會合作和競爭並存，重要的是這些競爭和合作須在遵守國際準則和規則的基礎上以正當和互惠的形式進行。



尹錫悅重申韓國的外交基調，即以韓美同盟為基礎，與中方保持戰略溝通併發展雙邊關係，努力為印太地區和國際社會的和平與繁榮作出貢獻。



對於即將成立的美國新政府，尹錫悅表示，堅信我和美國當選總統（特朗普）作為同盟的一員，將為兩國國民、全球的和平與繁榮做更多的事。兩國將在安全、經濟、供應鏈、尖端技術、能源領域深化戰略合作，為印太和國際社會的繁榮作貢獻。



對於朝俄軍事合作，尹錫悅強烈譴責稱，俄朝兩國將責任轉嫁給一直以來遏制戰爭和挑釁的韓美同盟，韓方將與盟友和友邦保持緊密合作，使得強力有效的制裁措施得到落實。



另就本屆G20峰會，尹錫悅表示，本屆峰會將成立“全球反饑餓與貧困聯盟”（GAAHP），韓方將分享從戰後貧困國家發展為主要經濟體的經驗，積極表明幫助發展中國家利用清潔能源的決心。