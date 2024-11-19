中評現場：王金平在漳州祭祖 永矢弗忘

祭祖儀式後王金平與宗親合影（中評社 盧哲攝） 中評社漳州11月19日電（記者 盧哲）台灣民意機構前負責人王金平18日回到福建省漳州市角美鎮白礁村王氏家廟祭拜先祖，緬懷先人。當地舉行了熱鬧的歡迎儀式。王金平在誦讀祭文時表達了對兩岸未來“為旺家族，為和兩岸”“共築希望，同圓夢想”的殷切期盼。他在儀式後對傳媒表示，中華民族有慎終追遠的美德，又強調“大家都是中華民族的一份子，中華民族等同一個大家庭一樣”，要共同為中華民族奉獻、努力。



王金平祖籍福建省漳州市角美鎮白礁村，他上一次來此祭祖是在2019年5月。據介紹，王氏家廟始建於明永樂年間，台灣王氏開基祖王文醫於1661年隨鄭成功渡海收復台灣，後代在台屯田開墾，在各縣市繁衍生息，傳裔至王金平已是第十一世孫。



18日上午10時左右，王金平與侄兒王明亮一行抵達白礁村。當地宗親在白礁慈濟祖宮前排列了百米歡迎隊伍，點燃鞭炮，敲鑼打鼓，吹響號角，舞獅迎接。沿途不少宗親舉著寫有“歡迎台灣王氏宗親回鄉祭祖”“兩岸一家親，漳台親上親”等字樣的紅色橫幅，夾道歡迎台灣親人。有當地籌備祭祖活動的工作人員對記者介紹，聽說王金平回來祭祖十分高興，在短時間內做好了準備，迎接場面也比2019年時更盛大。



在鞭炮和鑼鼓聲中，由舞獅引路，王金平一行抵達王氏家廟世饗堂。他先與當地宗親握手寒暄，隨後進入祠堂換上藍色長袍紅馬褂祭祀服裝。