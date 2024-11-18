10月份中國一般公共預算收入同比增5.5%

中評社北京11月18日電／中國財政部18日發佈數據顯示，今年前10個月，全國一般公共預算收入184981億元，同比下降1.3%，扣除去年同期中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年年中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，收入保持平穩增長。從單月數據來看，10月份，全國一般公共預算收入同比增長5.5%，全國稅收收入同比增長1.8%。



新華社報導，“可以看到，10月份，財政收入增速達5.5%，單月增幅繼續回升；當月稅收收入運行也呈現一些積極變化，實現年內首次正增長。”中國財政科學研究院院長楊志勇表示，財政收入數據的變化，體現了經濟運行回升勢頭增強。



分中央和地方看，今年前10個月，中央一般公共預算收入82482億元，同比下降3.9%；地方一般公共預算本級收入102499億元，同比增長0.9%。



財政支出方面，今年前10個月，全國一般公共預算支出221465億元，同比增長2.7%。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出32658億元，同比增長7.9%；地方一般公共預算支出188807億元，同比增長1.8%。



各級財政部門認真落實積極的財政政策，加強財政資源統籌，加大對基本民生和重點領域的經費保障，保持財政支出強度。從主要支出科目看，今年前10個月，教育支出32573億元，同比增長1.1%；科學技術支出7421億元，同比增長1.1%；社會保障和就業支出34931億元，同比增長5.1%；城鄉社區支出16462億元，同比增長6.6%；農林水支出19967億元，同比增長10.4%。



楊志勇表示，隨著增量財政政策進一步落地落實，完成全年預算目標任務將有更強保障，財政在經濟社會發展中的作用將得到更加充分的發揮。