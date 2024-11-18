俄：若允烏襲擊俄本土則意味著新一輪緊張局勢

中評社香港11月18日電／衛星通訊社報導，俄羅斯總統新聞秘書德米特里·佩斯科夫表示，如果允許基輔當局襲擊俄羅斯本土，則意味著新一輪緊張局勢的爆發。



11月17日，據《紐約時報》援引未透露姓名的美國政府官員的話報導稱，美國總統拜登已經解除了對於烏克蘭使用美國提供的遠程ATACMS導彈縱深襲擊俄羅斯境內目標的限制。據《費加羅報》報導，法國和英國已允許烏克蘭使用其SCALP和“風暴陰影”導彈對俄羅斯領土進行縱深打擊。



佩斯科夫稱：“如果這樣的決定真的得到通過，並傳達給基輔政權，那麼這當然完全是新一輪緊張局勢，從美國捲入衝突的角度來說，這也是一場新的局面。”



佩斯科夫提醒說，俄羅斯總統普京明確闡述了莫斯科對於遠程武器打擊俄本土的決定所持的立場。



俄羅斯總統普京此前表示，北約成員國現在不僅在討論基輔可能使用西方遠程武器的問題，事實上還在決定是否直接介入烏克蘭衝突。他補充說，西方國家直接參與烏克蘭衝突將改變其本質；俄羅斯將被迫根據這種方式對其造成的威脅做出決定。俄羅斯總統新聞秘書德米特里∙佩斯科夫表示，總統關於西方武器打擊俄羅斯縱深後果的聲明非常明確、毫不含糊，這種聲明毫無疑問已經被接收者聽到。

