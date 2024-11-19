快評：“兩岸事猶未晚”　王金平扮演重要角色

中評社快評／台灣前“立法院長”王金平17日前往福建，18上午到漳州“王氏宗親廟”祭祖。王金平剛於上周三（13日）成立跨黨派“中道和平聯盟智庫”，預定12月8日召開“中道和平倡議宣言大會”，引起各方關注。



今次​是王金平第二次回鄉祭祖，第一次是在2019年卸任後，受到鄉親的熱烈歡迎。另外，這是王金平今年第二次訪問大陸，前一次是今年6月去了蘇州為台商新建宮廟祈福。媒體報導，相比5年前，王金平這次的祭祖行迎接規格升級，光是樂隊人數就超過百人。王金平在現場以閩南語侃侃而談。



國台辦主任宋濤18日傍晚在廈門會見王金平。宋濤表示，王金平赴漳州尋根祭祖，體現了中華民族慎終追遠的傳統，也體現了兩岸同胞要加強交往交流的意願；“台獨”與台海和平穩定水火不容，要維護台海和平，要堅持九二共識、反對“台獨”。



王金平表示，在世局動盪的今天，維護兩岸人民安全福祉，需要更多的智慧與耐心；兩岸之道惟合與和，“相信衹有心存人民，才能福澤天下，也堅信只要心念轉正，無事不成。因此，台海波濤雖然洶湧，但我深信兩岸事，猶未晚。”



“兩岸事，猶未晚”。同時，兩岸問題“總不能一代代拖下去”。王金平已高齡83歲，在退休多年後又走到台前，老驥伏櫪，壯心不已。王金平近期接連大動作，為兩岸和平奔走，未來有可能扮演更重要角色。