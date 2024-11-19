香港兩岸智庫聯誼會訪問團拜會福建省台辦

香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團11月18日下午拜會中共福建省委台辦。（中評社 束沐攝） 中評社香港11月19日電（記者 束沐）香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團11月18日下午拜會中共福建省委台辦，並進行交流座談。



省委台辦副主任陳志勇介紹了《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》頒布一年多來福建省推出的各項政策舉措和成效，希望香港涉台智庫專家學者能夠為福建對台工作提供更多建議，期待進一步加強交流合作。



訪問團團長、中評智庫基金會董事長郭偉峰介紹了香港兩岸智庫聯誼會基本情況，回顧了中評智庫推動兩岸關係和平發展、融合發展的理論探索過程，並表示此次到訪福建，親身瞭解融合發展示範區建設成果非常有必要。



省委台辦各處負責人向訪問團專家學者具體介紹了《意見》的貫徹落實情況，並回答了提問。訪問團專家學者就閩台融合發展、示範區建設、優化台胞同等待遇等方面提出建議。香港中聯辦台務部二級巡視員魏敬東陪同。



香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團11月17至23日赴福州、廈門、漳州進行智庫交流，與福建涉台專家學者座談，調研考察兩岸融合發展示範區建設現況，並與閩南師範大學共同舉辦思想者論壇。行程包括拜訪福建省台辦、福州市台辦、福建社會科學院、福建師範大學、閩江學院、廈門大學、華僑大學、閩南師範大學等單位、高校和研究機構。



訪問團團長為中評智庫基金會董事長郭偉峰，香港中聯辦台務部二級巡視員魏敬東陪同，成員包括香港亞太戰略安全研究所所長李風、香港中觀研究所所長劉瀾昌、《超訊》總編輯紀碩鳴、中評智庫基金會秘書長羅祥喜、香港兩岸客家研究中心董事長林菁菁、《大公報》主筆朱穗怡、中評智庫基金會副秘書長束沐。