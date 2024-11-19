中評關注：中國在美留學生連減四年退居第二

中美學生雙向留學近年呈現下滑之勢 IIE圖 中評社華盛頓11月18日電（記者 余東暉）2023到2024學年，有27.74萬中國大陸學生正在美國的大學留學。中國留美學生數量連續第四年減少，15年來第一次被印度反超，退居第二。中美關係緊張成為中國留學生減少的重要原因，但美方官員不願談論特朗普再執政對中美教育交流可能帶來的負面影響。



根據18日發布的“2024年美國門戶開放國際教育交流報告”，2023到2024學年，正在美國高校留學的國際學生數量達到112.67萬，比上一學年增長了7%，創歷史新高。但是，美國最大的留學生輸送地易位--印度自2009年以來第一次反超中國，成為美國最大的留學生輸送地。本學年，印度有33.16萬學生正在美國大學留學，比上年增長23.3%。



中國退居美國國際學生第二大來源地，現有27.74萬中國大陸學生在美國大學留學，比上年下降4.2%。這已經是中國大陸留美學生數量連續第四年減少，比2019到2020學年最高峰時的37.3萬減少了四分之一以上。台灣有2.32萬學生正在美國留學，比上年增長6.1%，排留學生輸出地的第五位；香港有5627名學生在美留學，比上年減少4.1%；澳門有408名學生在美留學。