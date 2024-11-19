中關村平均每天新設科技型企業約141家

資料圖（圖源：新華網） 中評社北京11月19日電／據新華網報導，“2023年中關村新設科技型企業51497家，平均每天新設科技型企業約141家。”這是記者11月18日從北京市科委、中關村管委會獲悉的。



中關村示範區企業研發投入持續增強、科技創新保持活躍。2023年中關村示範區企業研究開發費用4494.1億元，約四分之一企業的研發投入強度超10%。截至2023年底，中關村示範區企業發明專利擁有量約20萬件，萬人發明專利擁有量達698.6件。



從2023年新設科技型企業的產業分布來看，人工智能、機器人、新能源等領域新設企業數量實現30%左右的快速增長。目前，中關村示範區已形成新一代信息技術萬億級產業集群，醫藥健康、集成電路等9個千億級產業集群。



北京市科委、中關村管委會副主任張宇蕾說，近年來北京持續打造具有全球影響力的開放創新生態，不斷增強原始創新策源能力，聚焦新質生產力培育發展，加快戰略性新興產業和未來產業新領域新賽道布局，有力支撐首都高質量發展、服務國家高水平科技自立自強。



中關村示範區以科技創新引領產業創新，戰略性新興產業集群構築起新優勢。2023年中關村示範區貢獻了北京市地區生產總值約三分之一、國家高新區總收入約六分之一。