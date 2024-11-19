王建宙：新一代人工智能加速6G網絡演進

資料圖（圖源：新華網） 中評社北京11月19日電／據新華網報導，過去的幾十年中，移動通信網絡經歷了從1G到5G的演進。每一次演進都提升了無線通信網絡的功能，這些功能的使用改變了人類的生活、工作和生產方式。



今天，5G已經變成常態，6G正在向我們走來。國際電信聯盟發布《IMT面向2030及未來發展的框架和總體目標建議書》以後，6G的標準化和技術研發已經熱火朝天。



此刻，我們對6G充滿期待。我們期待6G帶來更快的網速和更大的容量，更期待6G網絡演進成為與人工智能深度融合併可持續發展的新型網絡。



人工智能重構移動通信網絡



電信業是各行各業中最早採用數字技術的。早在上世紀80年代初期，隨著數字程控電話交換機的使用，電信企業開始了數字化的進程。數字技術的使用，成為電信業發展的轉折點，隨之而來的是此後幾十年的快速增長。



現在，電信業正在迎來新的轉折點，這就是用人工智能來重構電信網絡。重構就是對系統的內部結構做出改變，通過優化內部邏輯，使系統更加合理和高效。要用人工智能優化網絡結構，用人工智能調度網絡資源，用人工智能管控網絡，替代過去基於長期經驗設計的無線網絡的結構和運行規則。通過大模型實時分析網絡狀況，預測和診斷故障，並修復和自我優化。



重構網絡，就要對整個網絡的結構和運行邏輯進行調整，使之更加高效。



長期以來，電信網絡都是按照忙時業務量確定網絡容量並建設網絡，然後晝夜不停地全容量運行網絡。用這種方式運行低耗電的固定電話網絡是行之有效的。但是，移動通信網絡具有大量的分布式基站，隨著基站數量的增加和收發天線數量的增加，網絡耗電量一直在增長。5G網絡開通以後，由於5G網絡功率遠高於4G，為了節約用電，運營商嘗試在深夜閑時對部分基站實施休眠。



在利用人工智能重構網絡之後，可以期待行業將建立一種新穎的網絡運行方式。人工智能不僅可以根據預測的業務量忙閑狀況，自動控制基站的休眠和喚醒，而且可以使這種控制變得更加精確。把人工智能的算法應用於網絡系統之中，將基站發射、信號傳送和終端接收的全過程構建為一個深度神經系統。可以設想的目標是，利用人工智能自動調度資源的功能，在基站不休眠的情況下，根據實際業務需求變化自動調整頻率帶寬，自動調整收發天線的數量，這樣可以明顯地提升效率降低能耗。

