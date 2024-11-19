協和醫院助力澳門特區“醫療＋旅遊”產業

澳門協和醫院院長吳文銘表示整個項目首要的特點是“先天足”。（圖源：大公報） 中評社北京11月19日電／據大公報報導，澳門目前最大的醫療綜合體、離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心（澳門協和醫院）早前正式開業，這是“一國兩制”下，澳門特區與內地在衛生健康領域的突破性嘗試。該醫院院長吳文銘昨日接受傳媒訪問時表示，整個項目“先天足”“現實強”，除進一步優化澳門現時公營醫療體系外，還會從醫療服務，逐步向人才培養、科研、技術轉化等方面發展，並會助力澳門特區政府抓住“醫療＋旅遊”的產業發展機遇。



2011年，澳門特區政府衛生局推出《完善醫療系統建設方案》計劃興建離島醫療綜合體。在國家的支持下，特區政府於2020年底與國家衛生健康委員會就有關項目開展緊密溝通，並於2021年，經國家衛生健康委的推薦，邀請北京協和醫院作為合作夥伴，深度參與建設澳門協和醫院。



慶祝澳門回歸祖國25周年媒體集中採訪團18日參觀該醫院。澳門協和醫院位於路氹連貫公路旁、路環石排灣水庫東北側，占地面積約7.6萬平方米，總建築面積約43萬平方米，擁有手術室26間，離島康復醫院建成後，規劃病床逾1，000張。該醫院主要向轉介到該院的澳門市民提供免費醫療，向部分有澳門簽注的澳門居民等提供有優惠收費的醫療，以及提供面向國際的高端醫療服務。



吳文銘表示，整個項目首要的特點是“先天足”，中央關懷、特區政府重視、各方關心，而澳門特區政府首次為一家醫院專門立法。該項目另外一個特點是“現實強”，北京協和醫院會派專家團隊來澳支持，協助做好保民生工作；未來澳門協和醫院會配合特區政府“1＋4”經濟適度多元發展策略，協助促發展，結合澳門特色發展“醫療＋旅遊”。