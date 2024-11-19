駐日美軍基地為污染源？聯合國專家展開調查

資料圖（圖源：央視新聞） 中評社北京11月19日電／據央視新聞報導，日本廣播協會電視台18日消息，聯合國有毒物品和人權問題特別報告員奧雷利亞納當天前往沖繩縣訪問，將就駐日美軍基地對周邊環境的污染問題展開調查。奧雷利亞納18日與沖繩縣知事玉城丹尼會面。雙方均表示，希望通過此訪推動解決美軍基地污染問題。



沖繩縣去年一項調查顯示，美軍基地周邊44處受檢地點中，30處地點的河水或泉水中有機氟化合物超標，美軍基地極有可能是污染源。沖繩縣政府和市民團體多次要求就污染問題進入美軍基地調查，但至今仍無結果。