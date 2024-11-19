澳門學者：協商融合內地　發展毋懼改革

左圖：澳門大學法學院教授駱偉建；右圖：澳門科技大學社會和文化研究所所長林廣志。（圖源：大公報） 中評社北京11月19日電／據大公報報導，“慶祝澳門回歸祖國25周年集中採訪”媒體團昨日與澳門專家學者座談交流。當年有份參與起草澳門基本法的澳門大學法學院教授駱偉建表示，澳門回歸25年來，“一國兩制”成功實踐，成功體現在“不忘初心、牢記使命”。他認為，澳門已有愛國者治澳隊伍，未來應著重提升這支隊伍的管治能力。



駱偉建回顧了自己自1988年從事澳門基本法起草任務起，見證澳門從一個默默無聞的小城市到具有世界影響力國際化城市的轉變過程。“之所以有這翻天覆地的改變，得益於全面準確、堅定不移地實施‘一國兩制’方針政策，中央的支持、特區的努力以及澳門居民的配合共同促成了這一成就。”



駱偉建指出，澳門一直正確理解和執行“一國”原則，對“兩制”的差異，尤其在服務國家發展大局和融入大灣區的過程，逐步摸索出涉及民生的民商事法制方面向澳門靠攏的方向，在涉及國家安全及社會穩定的事務，就偏向與內地看齊。他又說，在發展過程中澳門需要一定的改革，與內地融合時通過協商的方式，發揮“兩制”優勢。



駱偉建說，基本法保障50年不變，但絕不是一成不變有礙澳門發展，他強調，澳門需要有改革的精神，不要害怕改變。



澳門科技大學社會和文化研究所所長林廣志認為，自回歸以來，澳門的文化交流與國家歷史文化的聯繫日益緊密。在“一國”層面上，澳門歷史文化的統一性得到顯著加強；在“兩制”框架下，澳門文化的多樣性和獨特性得到更好的展現。