韓國經濟面臨過度波動風險

圖為工作人員在韓國首爾的一家快遞貨運中心分揀包裹。（圖源：新華社） 中評社北京11月19日電／據經濟日報報導，美國大選結束後，對明年年初美國可能落地的經濟政策的擔憂正在韓國提前顯現。近期，韓元匯率和韓國股市出現快速下跌，跌幅明顯大於其他主要經濟體。對此，有專家建議韓國政府有必要提前築好“防波堤”，防範經濟出現過度波動。



11月6日，韓元對美元匯率迅速衝到1404韓元兌1美元，跌破1美元兌1400韓元大關。儘管隨後幾日匯率收盤價都控制在1400韓元關口以下，但這一保持了兩年的紀錄在11月12日被打破，並在13日盤中突破1410韓元關口，韓元對美元持續走軟。



有專家認為，外匯市場上韓元頽勢在短期內難以逆轉。美國共和黨在此前競選時表示，將對所有進口產品徵收10%至20%的普遍關稅。市場擔心這些措施將引發通貨膨脹，美國國債利率走高，因此美元強勢在一段時間內仍將持續。



伴隨韓元貶值，韓國股市也出現了一輪單邊急跌，由11月6日2560點附近跌至上周末的2416.86點，11月15日盤中一度跌破2400點關口。市場分析認為，美國加征關稅政策可能對韓國等對美貿易順差國的經濟造成衝擊，因此東亞股市的資金又重新湧入美國。三星電子等股票遭到外國投資者大量拋售，每股股價從6月份的88800韓元一路跌至本月14日的49900韓元，回撤超過四成。



除短期效應外，美國未來可能的經濟政策對韓國經濟的長期影響更令人擔憂。據韓國對外經濟政策研究院預測，如果新一屆美國政府向韓國徵收20%的普遍關稅，韓國每年對美出口額將減少304億美元，總出口額將減少448億美元。另外，韓國開發研究院預測，若美國迅速推出關稅上調措施，明年韓國的經濟增長率很可能滑落至1%至2%區間。



韓國的內需增長也在失去動力。韓國統計廳數據顯示，韓國零售額自2022年第二季度開始，已連續10個季度出現同比下降，創下了自1995年有相關統計以來的最長時間紀錄。此外，反映景氣狀況的工礦業生產指數也從今年年初開始持續下滑，今年前三季度的數值分別為5.9%、4.8%和2.5%。

