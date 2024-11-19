澳門回歸25周年　賽車博物館印證濠江傳奇

中評社北京11月19日電／據大公報報導，為期四天的第七十一屆澳門格蘭披治大賽車各項賽事在17日圓滿結束。“慶祝澳門回歸祖國25周年集中採訪”媒體團昨日參觀澳門大賽車博物館，館內藏有數十年的參賽賽車，講述著濠江車手、車隊的傳奇故事，也見證澳門回歸25周年來的賽車進程。



在1954年，澳門格蘭披治大賽車由幾位澳門賽車發燒友構思而成，起初只是一場為業餘車手創辦的比賽，後來迅速發展。1967年，澳門格蘭披治電單車比賽正式加入。而從該年起，集合兩輪和四輪賽事的賽程亦成為澳門格蘭披治大賽車其中一個獨特之處。儘管經過數十年變遷，澳門格蘭披治大賽車的關鍵要素——東望洋跑道依舊如一。每年11月，來自世界各地的車迷蜂擁而至，投入為期4日的六項精彩賽事。



澳門大賽車博物館將這六十多年的車壇點滴匯聚一起，吸引了來自世界各地的賽車愛好者和家庭。博物館內展示了從早期經典賽車到現代高性能的豐富收藏，還設有賽事體驗區的互動遊戲和放映廳，每一層都有不同的互動遊戲和“打卡位”。其中“領克03 TCR”是第一款中國品牌TCR車型的領克，由吉利汽車與沃爾沃汽車合資打造。中國車手馬青驊於2021年駕駛此車型，勇奪當年第68屆澳門格蘭披治大賽車銀河娛樂澳門東望洋大賽第一回合冠軍、第二回合亞軍。



展出中國品牌奪冠車



今年亦有參賽的馬青驊同日在博物館內與他的愛車合照，他表示澳門格蘭披治大賽車是中國最大的賽車盛宴，每年年底都是賽車運動者和賽車粉絲一個大聚會。“看著這位“老戰友”在博物館裡為大家述說這段歷史，我感到無比的自豪。”