“破浪艦”開放參觀　市民登船：好新奇

“破浪艦”駛抵香港，背後可見西九的故宮館。（圖源：大公報） 中評社北京11月19日電／據大公報報導，解放軍海軍第一艘風帆訓練艦“破浪艦”首度訪港，其間將組織艦艇開放、甲板招待會等活動。有獲邀昨日上船參觀的市民表示，瞭解帆船運作後覺得十分新奇，感到“好滿足”。



朝霞晨霧中，標誌性的桅杆聳立海上，昨日早上七時許，“破浪艦”由本港東面藍塘海峽駛入維港，在解放軍駐港軍艦宿遷艦領航下，駛至駐港部隊昂船洲軍營停靠。



官兵“站桅禮”致意



現場所見，“破浪艦”右邊船身掛上了“紫荊花香飄萬裡，同心合力譜新篇”的字句，船上海軍學員攀爬上約50至60米高的桅杆上，任務官兵以風帆訓練艦獨有的站桅禮，向碼頭歡迎人群揮手致意。歡迎儀式結束後，駐香港部隊官兵代表登艦與任務官兵互動交流。



“破浪艦”昨日下午開放予受邀人士參觀。有獲邀上船的市民表示，獲安排到船艦甲板參觀，有人員講解及展示帆船的運作方式，如揚帆和收起船帆的過程，令她感到新奇。亦有市民表示，甲板上有羅盤等設施，與現代化的戰艦有很大分別，令其大開眼界，“見到他們練習怎樣拉起帆船，之前未見過，好新奇。”有遊客第一次來香港旅遊，就看到了祖國軍艦剛剛從維多利亞港駛過，表示產生了滿滿的震撼和激動感。