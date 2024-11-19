中科院專家訪港中小學　分享AI教與學

中評社北京11月19日電／據大公報報導，香港科技創新教育聯盟昨日（18日）舉辦2024年“科學與中國”走進“科創大講堂”啟動儀式暨第二屆“未來香江”國際科創教育論壇，以“智能未來─AI創新與科學教育”為題，邀請國際及內地的科創教育學者專家匯聚香江，為本港中小學教師作主題演講與分享，三場論壇內容分別聚焦AI技術的善用、人工智能與數碼學習之教與學，以及面向未來的小學科學教育。教育局局長蔡若蓮鼓勵學生抓住機會，向傑出的科學領袖學習，期望科學領袖對科學的激情能激勵學生在科學道路上探索和創新。



2024年施政報告提倡更新初中科學科課程並支持教師將AI融入教學，並成立“數碼教育策略發展督導委員會”。蔡若蓮在啟動儀式上表示，在教育局的持續支持措施和聯盟的共同努力下，學校會加強在學習和STEAM教學中使用人工智能。她指出，自科技創新講座成立以來，舉辦了100多場講座，覆蓋了20000多名學生和參與者，大大增強學生的創新能力。



蔡若蓮表示，講座涵蓋多個範疇，包括人工智能、航天航空技術等，讓學生能夠瞭解國家在創新方面的不斷努力和成就，培養學生的創新思維。她亦鼓勵學生抓住機會，向傑出的科學領袖學習，期望科學領袖對科學的激情能激勵學生在科學道路上探索和創新，為國家的未來發展做出貢獻。



今年是中國科學院成立75周年，中國科學院學部科普與教育工作委員會主任楊玉良院士表示，幾代中國科學家風雨兼程，鋪就了一條科技自立自強之路。他稱組織“科學與中國走進香港科創大講堂”，能夠讓香港青少年深入瞭解中國科技工作者的才能和奉獻，並投身香港建設。



他介紹說，本屆“科創大講堂”邀請了14位來自不同領域的中國科學院院士專家，在11月18至20日期間，親臨46間香港中小學，跟同學們分享與他們領域相關的科研發展和成就。他亦期望活動能夠守正創新，不斷豐富科創教育的工作形式，精益求精科創教育內容，為香港科創教育事業添磚加瓦。

